El cambio de cara total en una de las plazas del barrio de Capuchinos: zonas infantiles, deportivas y de descanso

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el nuevo proyecto que se realizará en uno de los lugares más transitados en el barrio de Capuchinos, la plaza de Castrotorafe, en donde se invertirán un total de 195.000 euros para remodelar por completo la zona a raíz de una petición vecinal realizada por los habitantes de las diferentes calles colindantes.

Publicidad Publicidad

De este modo, se busca que el espacio sea una zona más saludable y disfrutable para los propios vecinos, sumándose así a otras actuaciones puestas en marcha en otros distritos de la capital del Tormes como el parque de Würzburg, la plaza de Vistahermosa o el paseo de los Olivos, donde se ha invertido más de siete millones de euros sumando tanto estas obras como otras realizadas por la ciudad.

Poryecto En La Plaza De Castrotorafe

Con tres décadas de antigüedad, cabe destacar que la plaza está dividida en cuatro zonas estanciales rectangulares en las que existe exceso de pavimentación, arenales y juegos infantiles disgregados. De este modo, se ha centrado el proyecto en modernizar y reorganizar los espacios, manteniendo el arbolado existente y dotando a la propia plaza de una mayor funcionalidad.

Poryecto En La Plaza De Castrotorafe3

Entre las calles Valles Mineros y Riaño se habilitará una zona infantil con los juegos actuales, añadiendo un carrusel, una tirolina, un columpio y dos camas elásticas. Anexo a este lugar, se añadirán juegos biosaludables como un conjunto de calistenia, tres mesas de ping-pong y una mesa de ajedrez, dando respuesta otra de las peticiones realizadas por el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

Publicidad Publicidad

Poryecto En La Plaza De Castrotorafe2

La plaza entre las calles Valles Mineros y Maragatería será un refugio climático con zonas estanciales naturalizadas y accesibles con pavimento verde y más de 1.700 plantas arbustivas para dar más color al lugar, además de añadir bancos y seis mesas de picnic. Por último, también se añadirán dos pistas para poder jugar a la petanca.

Poryecto En La Plaza De Castrotorafe1