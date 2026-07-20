Sanidad recomienda revisar las vacunas y contratar un seguro antes de viajar al extranjero

El incremento de los viajes al extranjero durante el periodo vacacional ha llevado a las autoridades sanitarias a recordar la importancia de planificar el desplazamiento con suficiente antelación para evitar riesgos para la salud. Entre las principales recomendaciones figuran revisar el calendario de vacunación, informarse sobre los requisitos sanitarios del país de destino y contratar un seguro médico que cubra posibles incidencias.

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Los expertos aconsejan acudir a un Centro de Vacunación Internacional entre cuatro y ocho semanas antes del viaje, especialmente si el destino se encuentra en África, Asia o América Latina. En estos centros se informa sobre las vacunas obligatorias o recomendadas y sobre las medidas preventivas frente a enfermedades transmitidas por mosquitos o por el consumo de agua y alimentos contaminados.

Asimismo, Sanidad recomienda llevar la medicación habitual en cantidad suficiente, utilizar repelente de insectos cuando sea necesario, protegerse del sol, consumir agua potable y extremar las medidas de higiene alimentaria para reducir el riesgo de contraer enfermedades durante la estancia.