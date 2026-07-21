La poesía y la música homenajearán a la Escuela de Salamanca en los Jardines de Santo Domingo

El homenaje tendrá lugar este miércoles a las nueve de la noche. Es gratuito hasta completar aforo

La poesía, la música y el pensamiento se unirán este miércoles ene los Jardines de Santo Domingo para homenajear los 500 años de la Escuela de Salamanca.

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Se trata de un acto cultural, dentro del programa Salamanca Plazas y Patios, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y en colaboración con la Asociación poético-musical Homero. Con él quieren conmemorar los primeros pasos para la renovación del pensamiento y el nacimiento del Derecho Internacional, concebidos a pocos metros del lugar donde tendrá lugar el homenaje.

Para recordar este hecho histórico y a los grandes pensadores de la época, como Francisco de Vitoria, desde la asociación Homero se hará uso de la unión entre poesía y música.

Los miembros de los Homero: Adela Villoria, Benito González, Concepción Guinaldo, Francisco A. Martín, Leonor Martín, Manuel Velasco y Manuel Méndez, acompañados por poetas invitados de nuestra tierra, honrarán el inicio, hace 500 años, de la renovación del pensamiento y del nacimiento del Derecho Internacional o Derecho de Gentes.