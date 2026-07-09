El filial de Unionistas, a punto de firmar a una de las perlas de la cantera del Valladolid

Pascu es una de las perlas de la cantera del Real Valladolid. El centrocampista segoviano, de 19 años, no ha contado con los minutos deseados en el filial del Valladolid ni en el División de Honor y está negociando su salida. Y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, se encuentra en negociaciones con Unionistas.
El '10', de talla menuda y excelsa calidad, fue bautizado como 'Pasculandia' por el periodista vallisoletano Jesús Domínguez. Fino, inteligente con balón y una calidad descomunal es su mejor carta de presentación, la misma que le hizo jugar en las categorías inferiores de la Selección española.
Ahora, tras un mal año, volverá a buscar su mejor versión y, si nada se tuerce, será en el filial de Unionistas. El Real Valladolid, conocedor de su potencial, se guardará una opción de recompra.