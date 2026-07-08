El Salamanca CF UDS refuerza su defensa con Markel Ucin

El Salamanca CF UDS ya tiene una nueva pieza para su línea defensiva. El conjunto blanquinegro ha anunciado la incorporación de Markel Ucin, que firma por una temporada y quedará vinculado al club hasta junio de 2027.

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El futbolista guipuzcoano, nacido en Donostia en 2003, llega procedente del CD Lagun Onak, equipo en el que tuvo un papel destacado durante la pasada campaña. Antes de su llegada al conjunto de Azpeitia, Ucin pasó por las filas del Pasaia KE y la Cultural de Durango, completando una trayectoria marcada por su progresión dentro del fútbol vasco.