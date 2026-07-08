El parque de Würzburg cambia de imagen: 40 árboles, un estanque y una rana gigante como gran atractivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renaturalización y mejora del parque municipal de Würzburg, una actuación que contará con una inversión de 966.281,8 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este miércoles los trabajos junto a representantes de la Consejería de Medio Ambiente, destacando que el objetivo es convertir este espacio en un parque "más natural, con más sombra y mejores instalaciones para las familias".

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Durante la visita, el regidor recordó que el parque fue construido en la década de los años 80 como símbolo del hermanamiento entre Salamanca y la ciudad alemana de Würzburg, y que fue remodelado en 2009 para mejorar su accesibilidad. Sin embargo, aseguró que aún presentaba un exceso de superficies de hormigón y una evidente falta de zonas de sombra.

Las actuaciones previstas contemplan la plantación de alrededor de 40 nuevos árboles y más de 3.100 plantas arbustivas, distribuidas en parterres que recorrerán el parque para incrementar las áreas verdes y mejorar el confort térmico del recinto.

Entre las principales novedades destaca la creación de un estanque de unos 150 metros cuadrados con cascada, inspirado en el existente en el parque botánico de Huerta Otea, con el objetivo de favorecer la biodiversidad. Además, los muros de las distintas terrazas del parque serán cubiertos con vegetación para reforzar el proceso de renaturalización.

El proyecto también incluye una importante ampliación de la zona de juegos infantiles. El elemento más llamativo será una gran estructura con forma de rana de aproximadamente siete metros de altura, equipada con cuerdas, zonas de escalada, juegos sensoriales y otros elementos adaptados para favorecer la inclusión de menores con discapacidad cognitiva.

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A ello se sumará una fuente de agua con 24 chorros dotada de iluminación y sonido, así como la instalación de ocho pérgolas para proporcionar sombra en las zonas de descanso situadas junto al bar del parque, una demanda que, según explicó el alcalde, habían trasladado los propios niños en el Consejo de la Infancia.

El proyecto se completará con la instalación de nuevos bancos, papeleras, elementos de juego distribuidos por todo el recinto e iluminación LED en las pérgolas.

García Carbayo señaló que esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado 'Conecta Salamanca', destinado a mejorar distintos espacios del noroeste de la ciudad. Asimismo, recordó que durante el actual mandato el Ayuntamiento ha intervenido en una treintena de zonas verdes y espacios públicos con una inversión global de siete millones de euros.

En este sentido, avanzó que las obras de remodelación de la plaza de Vista Hermosa estarán finalizadas previsiblemente antes de las fiestas del barrio, previstas para el 15 de julio. Además, anunció que ya se ha instalado una nueva zona de juegos en el Paseo de los Olivos y que se está redactando el proyecto para renovar el área infantil de la plaza de Castrotorafe, actuación que se financiará con cargo al superávit municipal.