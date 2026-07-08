El Ayuntamiento pone en marcha un servicio gratuito de asesoramiento para ayudar a las personas mayores de 60 años a manejar móviles, tabletas y ordenadores

Resolver una duda con el móvil, aprender a utilizar una aplicación, enviar una fotografía o realizar una gestión por internet será más sencillo para las personas mayores de Salamanca gracias al nuevo Servicio de Asesoramiento en Nuevas Tecnologías puesto en marcha por el Ayuntamiento.

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La iniciativa, presentada este miércoles por la concejala de Mayores, Isabel Macías, durante su visita al centro municipal de mayores Juan de la Fuente, nace con el objetivo de reducir la brecha digital, mejorar la autonomía personal y ofrecer a los mayores herramientas para desenvolverse con seguridad en el entorno tecnológico actual.

El servicio está abierto a todas las personas mayores de 60 años y no requiere cita previa. Los usuarios podrán acudir con su teléfono móvil, tableta u ordenador para recibir apoyo en cuestiones como la configuración de dispositivos, instalación y uso de aplicaciones, envío de documentos y fotografías, navegación segura o realización de trámites online.

La atención se ofrecerá en los tres centros municipales de mayores de Salamanca:

Centro Juan de la Fuente: martes y viernes, de 10:00 a 12:00 horas. Desde el 14 de septiembre se añadirá también atención los miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Centro Tierra Charra: lunes y jueves, de 10:00 a 12:00 horas. A partir del 14 de septiembre incorporará los martes de 17:00 a 19:00 horas.

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Centro Trastormes: miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 horas. Desde el 14 de septiembre contará también con horario de tarde los lunes, de 17:00 a 19:00 horas.