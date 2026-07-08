‘Salamanca culta y oculta’ trae este fin de semana visitas nocturnas a Scala Coli y teatralizadas al pozo de nieve

El programa ‘Salamanca, culta y oculta’ arranca su segundo fin de semana con el estreno de varias propuestas; el viernes, dan comienzo las visitas nocturnas en Scala Coeli tras la inauguración el lunes de la nueva musealización: pueden disfrutarse de 21:00h a 24:00h, viernes y sábados. Estas visitas, con un precio de 5 euros, se pueden reservar a través de www.salamancaymas.es. Arrancan también el viernes las visitas teatralizadas en el Pozo de Nieve, que se pueden realizar los viernes a las 19:00h, sábados a las 12:00h y 19:00h y domingos a las 12:00h (reserva de invitaciones en www.salamancaymas.es).

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Las propuestas en el Parque Arqueológico del Botánico se pueden disfrutar también a partir de este fin de semana: el acceso libre al espacio, de 10:00h a 19:30h de lunes a sábados y de 10:00h a 14:00h domingos y festivos, y la observación astronómica con telescopio que se puede realizar los viernes, a las 22:30h y 23:30h (Reserva de invitaciones en www.salamancaymas.es).

La visita teatralizada ‘Oculto en el Cielo de Salamanca’, de acceso libre, se puede disfrutar también a partir de este viernes, a las 12:00h, 12:30h y 13:00h. La ambientación de la tuna universitaria arranca también este viernes, a las 22:00h, en la Plaza Mayor, una propuesta que se podrá disfrutar todos los viernes del mes de julio.

El Museo del Cerro de San Vicente acogerá el sábado, a las 12:00h, el primero de los talleres ‘Conviértete en arqueólogo’, otra de las propuestas de acceso libre.

Además de las novedades, se podrá disfrutar de nuevo del recorrido teatralizado ‘Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo’, entre la plaza del Concilio de Trento y la Universidad de Salamanca: una propuesta de acceso libre que se puede realizar los viernes a las 20:00h, sábados a las 12:00h y 20:00h y domingos a las 12:00h.

También de acceso libre, los sábados y domingos a las 12:00h, la teatralización ‘La constelación de retablos barrocos’, con dos itinerarios que recorren iglesias y templos históricos como Sancti Spíritus, el convento de las Claras, la Catedral, la iglesia de la Clerecía, Vera Cruz y La Purísima.