Tirón de orejas del Ayuntamiento a hosteleros de Salamanca por el estado de algunas terrazas

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, se ha visto en la obligación de intensificar la vigilancia y la presencia de agentes en los entornos de las terrazas de los locales de hostelería de toda la ciudad, dada la situación de muchas de ellas y el incumplimiento de la ordenanza.

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Con la nueva organización de la Policía Local por distritos, se inició en mayo una campaña informativa y de vigilancia que se ha intensificado en las últimas semanas, sobre todo por el estado de limpieza que presentan muchas de ellas, con proliferación de basura, en su mayoría servilletas.

Este déficit de limpieza se debe, en muchos casos, a que el local no coloca una papelera metálica por mesa, obligatoria según especifica la ordenanza municipal aprobada en 2023.

Hasta el momento, la Policía Local había llevado a cabo una labor pedagógica, que sigue realizando, pero en muchos casos la reincidencia está llevando a imponer sanciones por carecer de este objeto obligatorio por mesa.

Sin embargo, la no colocación de las pequeñas papeleras es uno de los incumplimientos más habituales que están detectando los agentes de la Policía Local, pero no es la única.

Según fuentes del Ayuntamiento de Salamanca consultadas por este medio, los agentes están percibiendo que existen muchas ocasiones en las que la terraza está instalada en la vía pública a pesar de estar el establecimiento cerrado, algo que prohíbe la ordenanza. Tampoco están respetando el horario autorizado, una de las infracciones por las que más sanciones se están imponiendo, o tienen elementos prohibidos en el mobiliario.

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Recordatorio de las obligaciones Por tanto, y dado el incremento de la actividad por la época estival en las terrazas, los agentes de la Policía Local han intensificado la vigilancia de estas. No obstante, han continuado realizando una labor preventiva entregando documentos gráficos donde se recuerda, de manera explícita, las obligaciones básicas.

Entre estas, se recuerda la obligación de tener una carta-menú por establecimiento, así como instalar la terraza solo en horario de apertura, en fachada o en el contraviento autorizado y que las mamparas colocadas se encuentren siempre en buen estado.

En ese sentido, el Ayuntamiento recuerda que solo se pueden instalar elementos autorizados, dentro del espacio designado, y que no se puede modificar lo concedido en la licencia.