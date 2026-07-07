Los tribunales de primera instancia de Salamanca se reforzarán con un nuevo juez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Castilla y León, con lo que la plantilla judicial crece un 5,8% y la fiscal un 5,07%.

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En concreto, de estas 19 nuevas plazas otorgadas a la comunidad de Castilla y León, 18 son para tribunales de instancia (TI) y una para la Audiencia Provincial de León. Entre los TI que se verán reforzados están los de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Por otro lado, la creación de siete plazas de fiscales en Castilla y León supone una ampliación de la planta fiscal del 5,07% en esta comunidad. Tal y como apunta el Gobierno de España, con esta iniciativa se refuerzan ámbitos relevantes.

Es el caso, según explican, de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan, según concluyen, ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.