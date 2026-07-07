Los tribunales de primera instancia de Salamanca se reforzarán con un nuevo juez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Castilla y León, con lo que la plantilla judicial crece un 5,8% y la fiscal un 5,07%.
En concreto, de estas 19 nuevas plazas otorgadas a la comunidad de Castilla y León, 18 son para tribunales de instancia (TI) y una para la Audiencia Provincial de León. Entre los TI que se verán reforzados están los de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.
Por otro lado, la creación de siete plazas de fiscales en Castilla y León supone una ampliación de la planta fiscal del 5,07% en esta comunidad. Tal y como apunta el Gobierno de España, con esta iniciativa se refuerzan ámbitos relevantes.
Es el caso, según explican, de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan, según concluyen, ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.
A lo largo de toda España, el Gobierno ha creado un total de 700 plazas de jueces y fiscales. Los puestos judiciales componen, en total, 500 plazas, lo que se ha realizado con un primer Real Decreto. Con un segundo del mismo trámite, se han creado 200 plazas de fiscales y se ha incrementado la plantilla actual en un 7,13%.