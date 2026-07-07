La concejala de Familia, Miryam Rodríguez, ha subrayado que el consistorio salmantino trabaja para implicar a los ciudadanos en acciones de cooperación al desarrollo, promoviendo valores de justicia social

La concejala de de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recibido a las 11:00 horas de este martes en el Ayuntamiento de Salamanca a los 15 niños y niñas saharauis de entre 11 y 12 años que participan este verano en el programa ‘Vacaciones en Paz’, acompañados por sus 14 familias

de acogida y por representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca

(Ampusasa).

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Durante el acto, Rodríguez ha destacado que Salamanca es una ciudad de concordia, diálogo y entendimiento, donde la solidaridad forma parte de su identidad: "Nuestra capital se define históricamente por sus valores de tolerancia, de consenso y de convivencia, consolidándonos también como un referente de derechos humanos. Somos una sociedad hospitalaria que no es ajena a las dificultades externas y que mantiene siempre la mirada opuesta a las necesidades de otras personas", ha apuntado la edil.

En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento trabaja para implicar a los ciudadanos en acciones de cooperación al desarrollo, promoviendo valores de justicia social y apoyo a los colectivos más desfavorecidos: "Este Ayuntamiento trabaja codo con codo con Ampusasa para facilitar que menores procedentes de los asentamientos de refugiados disfruten de la temporada veraniega en nuestro país y más en concreto en nuestra ciudad, Salamanca".

En su intervención, la concejala ha agradecido especialmente el compromiso de las familias salmantinas que participan en el programa, muchas de las cuales repiten año tras año, señalando su contribución a que los participantes puedan salir temporalmente de los campamentos de refugiados de Tinduf, donde las condiciones meteorológicas extremas del verano dificultan su bienestar.

En este sentido, Ángeles Jiménez, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ha querido hacer hincapié en la situación que estos niños y niñas viven: "Residen en el peor desierto del mundo con 53 grados". Además, ha hecho también un llamamiento para que más familias se apunten a este solidaria aventura, ya que "estamos percibiendo cada vez menos interés": "No podemos olvidar que sus abuelos y muchos de sus padres eran españoles, porque el Sáhara Occidental era la provincia 53 de España", ha apuntado, añadiendo que "en ocasiones la sociedad tiene muy frágil la memoria al hablar de inmigración".

En este contexto, tanto el Ayuntamiento de Salamanca como Ampusasa han concluído en que el principal reto es ampliar el número de familias de acogida para menores de entre 8 y 12 años con vistas a la edición de 2027. De este modo, las personas que quieran participar pueden ponerse en contacto con la asociación a través de los siguientes canales: web www.ampusasa.es ; correo electrónico sa_jaima@yahoo.es ; y los números de teléfono 630 639 568 y 607 749 100.