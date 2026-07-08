Retiran unos llaveros de una conocida cadena de bazares por riesgo de asfixia

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español y con tres tiendas en la provincia de Salamanca, ha retirado del mercado unos llaveros de pulpos de colores tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.

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El número de artículo de estos llaveros, tal y como informa la entidad FACUA, es el 1246700228100000000200. Dicho producto, además, ha estado a la venta en las tiendas entre los pasados 24 de junio de 2025 y 25 de junio de 2026.