Retiran unas botas de una conocida línea de supermercados por superar el límite de sustancias químicas sintéticas

La cadena de supermercados Aldi, con presencia en el territorio salmantino, ha informado de la retirada de la venta de unas botas términas outdoor por superar los límites legales de sustancias químicas sintéticas establecidos en la normativa aplicable.

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Según ha informado la plataforma FACUA, estas sustancias químicas sintéticas empezaron a fabricarse en los años 50. Por lo tanto, se estima que el mercado actualmente existen más de 4.700 sustancias distintas utilizadas en sectores tan diversos como el procesado alimentario, la industria textil o la fabricación de

material sanitario.