Indignación en la calle Gargabete por las furgonetas que bloquean el paso por la acera

Los vecinos de la calle Gargabete vuelven a denunciar una situación que, según aseguran, se repite a diario. Varias furgonetas estacionan ocupando parte de la acera, obligando a los peatones a bajar a la calzada para poder continuar su camino.

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La situación resulta especialmente problemática para las personas con movilidad reducida, ya que en algunos casos una silla de ruedas no puede pasar por el espacio que dejan los vehículos. También dificulta el tránsito de quienes llevan carritos de bebé o de la compra.