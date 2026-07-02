Subida de las temperaturas para arrancar las vacaciones de verano

El tiempo ha dado una pequeña tregua durante estos días, donde los termómetros rozarán los 40 grados en algunos puntos de la región charra, tal y como ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología. Si durante la jornada del miércoles y del jueves las temperaturas girarán en torno a los 32 o 33 grados, con mínimas que bajarán hasta los 11 grados, el viernes subirán de manera pronunciada.

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Este viernes, 3 de julio, las temperaturas subirán hasta los 35 grados, mientras que sábado y domingo serán similares y de nuevo aumentarán hasta los 38 grados durante la jornada del lunes, 6 de julio. Para el martes, irán decreciendo, con mínimas que estarán en los 20 grados y máximas que llegarán los 37 grados.