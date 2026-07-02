Alertan de una nueva estafa con falsas citaciones judiciales enviadas por correo electrónico

La Guardia Civil ha alertado de una nueva campaña de fraude que utiliza supuestas citaciones judiciales enviadas por correo electrónico para engañar y extorsionar a las víctimas.

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En estos mensajes, los ciberdelincuentes informan al destinatario de que está siendo investigado por un presunto delito y le exigen responder con urgencia o realizar un pago para evitar consecuencias legales o “cerrar el caso”. El objetivo es generar miedo y presión para que la víctima actúe sin verificar la autenticidad de la comunicación.

Se trata de un caso de suplantación de identidad en el que los estafadores utilizan la imagen de organismos oficiales para dar credibilidad al engaño y obtener dinero o información personal.