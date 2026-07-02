Tráfico activará un dispositivo especial para la fecha del eclipse de sol y tres campañas de vigilancia

Tráfico reforzará la prevención de cara a la Operación Verano con un dispositivo especial para la fecha del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

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Para esta fecha se generarán importantes movimientos, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación, por eso se está desarrollando un dispositivo especial, con medidas concretas, que se comunicará en las próximas semanas.

El eclipse será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

A mayores durante estos meses de verano se reforzará la seguridad en los desplazamientos por las operaciones del Paso del Estrecho y Paso de Portugal. Participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales.

También se mantendrán activas tres campañas especiales durante el verano: