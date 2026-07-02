Denuncian retrasos en la bolsa de TCAEs de Salamanca con demoras superiores a los tres años

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado deficiencias en la bolsa de las Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla y León afectando gravemente a las TCAE de Salamanca tras retrasarse tres años la convocatoria de plazas.

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En primer lugar, para conocer qué está ocurriendo, cabe destacar que la convocatoria fue publicada el 28 de diciembre de 2022, cuya relación definitiva de personas candidatas no se ha publicado hasta el 22 de junio de 2026. Después de tres años en los que se ha mostrado “una gestión inaceptable para un procedimiento que afecta a miles de profesionales sanitarios y a la propia organización de los centros asistenciales”, se han producido errores que han afectado a las expectativas laborales y a la planificación de las contrataciones temporales.

Entre los problemas que se han detectado se encuentran que “los listados publicados no reflejan adecuadamente los importantes cambios producidos en las plantillas durante estos años”, con una gran cantidad de profesional que a pesar de haber obtenido plaza fija mediante procesos de estabilización, han seguido apareciendo en la lista, lo que ha hecho que se distorsione el orden real de los llamamientos ante la posibilidad de contratación.