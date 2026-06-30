El viernes 3 de julio comienza la primera operación especial de tráfico del verano

Este viernes 3 de julio se pone en marcha el primer dispositivo especial de tráfico del verano.

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Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera en toda España: 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.

En el caso de Salamanca, desde el 1 de julio al 31 de agosto se esperan en total 2.609.000 desplazamientos. La previsión entre el 1 y el 31 de julio es ya de 597.000 desplazamientos.

La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales:

Primera Operación Especial de verano: del 3 al 5 de julio.

Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto.

Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 16 de agosto.

Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto. Este primer dispositivo dará inicio a las 15:00 horas del viernes 3 de julio y se mantendrá hasta el domingo 5 de julio, con la previsión de los primeros 4,8 millones de desplazamientos por todo el país.

Desde Tráfico ponen el foco en las carreteras A-50, A-62 y A-66 a su paso por Salamanca, advirtiendo también de que el mayor número de movimientos se concentrarán en los siguientes horarios:

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