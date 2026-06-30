Es el noveno secretario General de las Naciones Unidas, después de asumir este cargo el 1 de enero de 2017

El secretario de Naciones Unidas, António Guterres ha sido propuesto como doctor 'honoris causa' este martes en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado. Una propuesta que ha contado con una amplía mayoría y con solo tres votoso en contra.

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El rector, Juan Manuel Corchado ha indicado que la entrega de esta distinción, enmarcada dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca "reforzará la vertiente internacional de la Universidad de Salamanca".

Consejo del Gobierno de la USAL, 30 de junio de 2026 | Comunicación Universidad de Salamanca

Por su parte, José Miguel Mateos Roco en defensa de la nueva propuesta del 'honoris causa' ha manifestado que Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL en la transferencia a la sociedad, a través de compromisos éticos basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas. En su argumentario Roco también subrayó la estatura moral del actual secretario general de Naciones Unidas como portavoz global ante las fracturas geopolíticas contemporáneas y los desafíos a nivel mundial.

Antonio Guterres es el noveno secretario General de las Naciones Unidas. Asumió este cargo el 1 de enero de 2017.

Durante el Consejo también se ha aprobado el Programa de Acción Social 2026 y se autorizó la incorporación de la Universidad de Salamanca en el Patronato de las Fundación Consejo-España EEUU.