El catedrático de la USAL Juan Pedro Bolaños es elegido nuevo miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO).

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Una elección que llega justo una semana después de ser premiado por su labor científica en el ámbito de las ciencias biomédicas.

Ser miembro de la EMBO es un reconocimiento vitalicio con el que la organización científica distingue la excelencia en la investigación y los logros excepcionales en las ciencias de la vida.

En total son 71 los científicos que han sido elegidos en 2026, solo 7 españoles, seleccionados por sus "logros sobresalientes".

Los nuevos miembros de la reputada Organización, que alberga en su seno a 92 Premios Nobel, pasan ahora a formar parte de una comunidad global de más de 2.200 científicos de las ciencias de la vida.

Bolaños ha expresado que “mi elección como miembro de la EMBO supone uno de los reconocimientos más significativos de mi trayectoria científica y lo recibo con una enorme gratitud. Lo entiendo como un reconocimiento al trabajo desarrollado durante muchos años junto a estudiantes, investigadores, técnicos y colaboradores con quienes he tenido la fortuna de compartir esta aventura científica”.