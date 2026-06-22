El catedrático de la USAL Juan Pedro Bolaños es premiado por su labor científica en el ámbito de las ciencias biomédicas

El catedrático de la Universidad de Salamanca Juan Pedro Bolaños es premiado por su labor científica en el ámbito de las ciencias biomédicas con el XX Premio Fundación Francisco Cobos; será entregado en el último trimestre del año en Madrid.

Publicidad Publicidad

Se trata de un galardón que fue elegido el pasado 11 de junio y que reconoce las contribuciones altamente disruptivas en metabolismo cerebral y neurobiología glial, concedido a partes iguales junto a la profesora Guillermina López Bendito y dotado de 50.000 euros.

Según fuentes de la Universidad, este reconocimiento presenta una relevante proyección biomédica mediante nuevas dianas terapéuticas y desarrollos preclínicos en enfermedades neurológicas, aunque con traslación clínica directa todavía limitada.

El jurado estuvo integrado por Vicente Larraga Rodríguez de Vera, presidente de la Fundación; Nuria Verdaguer Massana, coordinadora adjunta del Área Global Vida del CSIC, designada por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino Matute; y los profesores Jesús Ávila, Miguel García Guerrero, Ángela Nieto Toledano, Noemí Sevilla, Juan Tamargo y María Vallet.