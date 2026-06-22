La iniciativa ha ofrecido durante nueve meses acompañamiento y orientación profesional para impulsar el desarrollo académico y laboral de los jóvenes

El Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca ha acogido la clausura del Programa Mentoring USAL 2025/26, una iniciativa impulsada por Alumni – Universidad de Salamanca y el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) para acompañar a estudiantes y recién egresados en su desarrollo personal, académico y profesional.

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Esta edición ha contado con 50 parejas de mentores y estudiantes de último curso de diferentes facultades de la Universidad, que durante nueve meses han compartido experiencias, conocimientos y herramientas para facilitar la transición al mundo laboral.

El programa ha acumulado un total de 1.500 horas de formación y mentorización, generando una relación de aprendizaje mutuo entre profesionales y jóvenes universitarios.

Durante el acto, la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre, destacó la importancia de este tipo de iniciativas como parte del compromiso de la Universidad con la transferencia de conocimiento y el acompañamiento entre generaciones.

Por su parte, la directora del SIPPE, Emiliana Pizarro, señaló que el programa ofrece a los estudiantes recursos, referencias y contactos para afrontar con mayor confianza su incorporación al mercado laboral.

La clausura incluyó la entrega de diplomas a los participantes, testimonios de estudiantes y un encuentro entre mentores en el que se puso en valor el papel de la experiencia profesional como apoyo para las nuevas generaciones.