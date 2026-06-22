La Inteligencia Artificial lidera una edición récord de los Cursos de Especialización en Derecho de la USAL

La Universidad de Salamanca ha clausurado la 57.ª edición de sus Cursos de Especialización en Derecho tras reunir durante dos semanas a más de un centenar de alumnos procedentes de 13 países iberoamericanos, consolidando su proyección internacional y su liderazgo en formación jurídica especializada.

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La especialidad más demandada ha sido Aspectos jurídicos de la Inteligencia Artificial, con 39 matriculados, seguida de Prevención y persecución de la criminalidad económica empresarial y Contratos y daños. Estos datos reflejan el creciente interés de los profesionales del Derecho por los retos legales derivados de la transformación tecnológica.

Además de la elevada participación internacional, la edición ha estado marcada por un importante aumento de la matrícula. Según destacó el coordinador de los cursos, Julio Ballesteros Sánchez, el programa ha registrado un crecimiento del 54 % respecto a junio de 2025, una cifra que consolida su posición como referente dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.