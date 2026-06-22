La USAL y el COPAC refuerzan la formación de pilotos con un nuevo acuerdo estratégico

La Universidad de Salamanca Universidad de Salamanca y el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) han firmado un memorando de colaboración para reforzar la formación de pilotos comerciales y potenciar la calidad de la enseñanza en el ámbito aeronáutico.

Publicidad Publicidad

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y el decano del COPAC, Carlos San José. Ambas instituciones buscan intensificar su cooperación en un contexto de alta demanda de pilotos a nivel internacional y necesidad de garantizar altos estándares de cualificación en el sector aéreo.

Uno de los puntos clave del acuerdo es el impulso a la formación en la Escuela de Pilotos de la USAL, Adventia, tras la adquisición del 100% de la escuela en 2024 por parte de la universidad. Esta integración refuerza su compromiso con la formación universitaria de pilotos a través del Grado en Piloto Comercial.

Además, la Universidad de Salamanca ha destacado la incorporación de ocho nuevas aeronaves Cirrus SR20 G7 a la flota de Adventia, lo que convertirá a la escuela en la primera de Europa en utilizar este modelo para la formación de pilotos, situándola en la línea de las principales instituciones aeronáuticas internacionales.

El COPAC, por su parte, subraya la importancia de esta alianza con una de las universidades públicas españolas con mayor prestigio académico, recordando que la USAL es una de las tres universidades públicas del país que forman pilotos comerciales con resultados destacados. Según el organismo, el objetivo es también reforzar la seguridad operacional y la excelencia formativa en la aviación.

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial es una corporación de derecho público que representa a los pilotos comerciales en España, con funciones centradas en la seguridad aérea, la calidad profesional y la formación del sector. Más información en COPAC.