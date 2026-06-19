La marca del V Centenario de la Escuela de Salamanca logra el máximo reconocimiento internacional en diseño

La marca creada para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca de la Universidad de Salamanca ha sido galardonada con la Gold Brandor Medal 2026, la máxima distinción otorgada por los International Branding Medal, considerados entre los premios más importantes del ámbito internacional del diseño de marca y la identidad visual.

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La propuesta ha sido reconocida como la mejor nueva marca gráfica del año tras superar un proceso de evaluación internacional en el que participan expertos y profesionales del sector procedentes de numerosos países.

La identidad visual premiada fue diseñada por Pilar Vega, coordinadora de diseño gráfico y web del Servicio de Proyección Digital de la Universidad de Salamanca, y constituye uno de los elementos centrales de la imagen de la conmemoración del V Centenario.