Salamanca efectúa más de 120 millones de euros en obras públicas en lo que va de mandato

El Ayuntamiento de Salamanca y sus entes dependientes han ejecutado en lo que va de mandato, desde mediados de junio de 2023 a finales de mayo de 2026, inversiones por un importe global de 120.607.621 euros, según los datos obtenidos de la contabilidad municipal.

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Así lo ha dado a conocer este viernes Fernando Rodríguez, concejal de Hacienda del consistorio, que ha comenzado su intervención exponiendo la intención de rebatir las críticas de la oposición, que “habitualmente recalca que el Ayuntamiento no ejecuta las inversiones que presupuesta”.

En concreto, el Consistorio ha ejecutado inversiones por importe total de 75.658.700 euros; el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) por la cantidad de 27.193.261 euros; y la sociedad Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (ZALDESA) por un montante de 17.790.974 euros. En palabras de Rodríguez, estas cifras suponen una “importante cantidad”, contando además con que esto se realiza “cuidando que las cuentas se mantengan en todo momento saneadas”.

Así, estos datos explican que, según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, referida a la liquidación de los Presupuestos Municipales de 2024, el grado de ejecución de las inversiones del Ayuntamiento de Salamanca fue en ese ejercicio 20 puntos porcentuales superior a la media nacional de las entidades locales, y casi 21 puntos superior a la media nacional sólo de los ayuntamientos.

En Castilla y León, el consistorio de la capital salmantina se sitúa 14,5 puntos por encima de la media de las entidades locales de la Región, y 11,5 sobre la media regional sólo de los ayuntamientos: “Teniendo en cuenta el tamaño y los habitantes de nuestra capital, estos son unos datos muy considerables”, explica Rodríguez.

Ejecuciones centradas en desarrollo tecnológico, emprendimiento e infraestructura verde Tal y como ha detallado el edil, estas cifran se centran en las obras públicas ya facturadas o certificadas. Entre ellas, se encuentran las referidas a la construcción del Puerto Seco; el desarrollo de un Distrito Tecnológico-Empresarial dentro de la ciudad con la correspondiente compra de los terrenos del sector ‘Sendero de las Cregas’; y la creación de una red de centros municipales dirigidos a la formación, el apoyo al emprendimiento y el impulso de proyectos vinculados a los sectores de la innovación y las nuevas tecnologías, en el marco de Salamanca Tech.

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Asimismo, estas cifras incluyen la estrategia municipal de infraestructura verde y la rehabilitación de edificios y espacios urbanos, además de la construcción de vivienda de protección pública, la mejora de infraestructuras, espacios libres y equipamientos de la capital.

Obras por hacer: un importe "que aumentará considerablemente" en un año A final del mandato, Rodríguez estima que este importe global “aumentará considerablemente”. Esto se debe a que, además de las obras públicas ya certificadas, “hay obras que están en licitación o en publicación que son muy importantes”.

Por ejemplo, entre estas obras se encuentra la adaptación de la Terminal Intermodal Ferroviaria de Salamanca, el Puerto Seco, para facilitar el trasiego de graneles, que supondrá unos 5 millones de euros “que van a ejecutarse de aquí a final de año”.

Además, se están ejecutando los sistemas generales de Puerto Seco, para aportar más suelo industrial a las empresas que están ingresando: “Estamos hablando de otros 7 millones y medio de euros de inversión”.

Por último, el edil ha avanzado que se están publicando ya los proyectos vinculados a la ejecución de CoNEcta Salamanca, una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) dotada con 15 millones de euros. En concreto, el proyecto busca transformar y revitalizar los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.