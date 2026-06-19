FEVESA anuncia nuevas movilizaciones tras el verano para exigir mejoras en el transporte público de Salamanca

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha anunciado que retomará las movilizaciones después del verano para exigir mejoras en el transporte público de la provincia y reclamar soluciones a las deficiencias que, a su juicio, afectan tanto al servicio de autobuses como al ferrocarril.

Publicidad Publicidad

La federación considera que las protestas celebradas esta semana han contado con un importante respaldo ciudadano. El miércoles se desarrolló una manifestación en defensa del transporte de autobús urbano, metropolitano y rural, mientras que el jueves tuvo lugar una concentración frente a la estación de tren para reclamar mejoras ferroviarias y la recuperación de servicios perdidos.

Tras estas movilizaciones, FEVESA ha confirmado que solicitará reuniones con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como con los responsables de Renfe y Adif para trasladar directamente sus demandas.

Entre sus principales reivindicaciones destacan la recuperación de la conexión ferroviaria directa entre Salamanca y Barcelona, la restitución de frecuencias y horarios eliminados en los últimos años y la mejora de los servicios de autobús en toda la provincia.