El próximo 12 de agosto, Salamanca será uno de los lugares donde contemplar el eclipse de Sol que podrá observarse en gran parte de España y que, en la ciudad, alcanzará un 99,7% de ocultación del disco solar. Con este motivo, el Ayuntamiento de Salamanca ha diseñado una programación especial dentro de Salamanca Culta y Oculta, con actividades que buscan que la ciudadanía conozca mejor este fenómeno astronómico y disfruten de él desde algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Publicidad Publicidad

Esta programación combina divulgación científica, patrimonio, observación astronómica y actividades familiares para acercar el eclipse a visitantes y salmantinos durante las semanas previas y posteriores al fenómeno.

En primer lugar, atendiendo a la seguridad, Turismo de Salamanca distribuirá gafas homologadas de protección solar en el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Vera Cruz entre los días 10 y 12 de agosto, hasta agotar existencias. Asimismo, antes del inicio de la observación colectiva se entregarán nuevas gafas protectoras en el Parque Elio Antonio de Nebrija desde las 19:30 horas, siendo este el lugar de observación recomendado por el Consistorio.

Actividades programadas entre el 8 y el 16 de agosto En cuanto a la programación, uno de los escenarios será el Cielo de Salamanca, donde se representa la visita teatralizada 'Oculto en el Cielo de Salamanca', que permite interpretar la pintura mural desde la perspectiva de la astronomía y descubrir el significado del firmamento representado en este espacio histórico. La actividad tiene lugar todos los viernes a las 12:00, 12:30 y 13:00 horas y, de forma extraordinaria, diariamente entre el 8 y el 16 de agosto, con acceso libre.

Por otro lado, la divulgación científica también será importante gracias a las conferencias 'Eclipse en Salamanca'; impartidas por Óscar Martín, un divulgador astronómico que ha presenciado doce eclipses totales de Sol en distintos lugares del mundo. La primera charla, prevista para el 8 de agosto, ofrecerá una aproximación al fenómeno explicando qué son los eclipses solares, los diferentes tipos que existen y cómo podrá observarse el eclipse del 12 de agosto tanto desde Salamanca como desde la franja de totalidad. Tras el eclipse, el 15 de agosto, Óscar Martín regresará al Palacio de Congresos y Exposiciones para analizar los resultados de la observación realizada en España. Ambas conferencias comenzarán a las 20:00 horas y requerirán invitación previa a través de www.salamancaymas.es.

Además, el Parque Arqueológico del Botánico será un observatorio astronómico con sesiones de observación mediante telescopio durante las noches de los viernes a las 22:30 y 23:30 horas, una actividad que permitirá familiarizarse con la observación del cielo antes del eclipse. La actividad requiere reservar invitación en www.salamancaymas.es.

Publicidad Publicidad

La programación incluye también la actividad participativa 'Salamanca eclipsa', un juego de búsqueda de pistas que se desarrolla en Monumenta Salmanticae con acceso libre y "que propone descubrir curiosidades relacionadas con el eclipse y el patrimonio salmantino mediante un recorrido interactivo", según explican desde el Ayuntamiento.