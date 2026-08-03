Los cereales siguen subiendo en la Lonja de Salamanca y la lenteja empieza a cotizar

La situación geopolítica internacional, el encarecimiento del transporte o los problemas por la falta de lluvia. Las causas que se esgrimen en el sector para justificar la subida de precios de los cereales semana tras semana son diversas y las lonjas están respondiendo a la demanda. Así, la Lonja de Salamanca ha vuelto a subir los precios de los cereales siguiendo la tendencia alcista de las últimas semanas.

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En esta ocasión las subidas son de 2 y 3 euros. Así, el trigo y el triticale han subido 2 euros mientras que la cebada, la avena, el centeno y el maíz suben 3 euros.

Una de las novedades de esta lonja es que la lenteja ha empezado a cotizar con un precio de 1.100 euros la tonelada. Por su parte, sale la colza de la tabla de precios y sube 2 euros la alfalfa empacada y el paquete grande de paja.

Mesa De Cereales Lonja 3 Agosto 2026

En cuanto a la mesa de ovino se ha optado por una subida generalizada. Tanto el lechazo como el cordero suben 10 céntimos su cotización con respecto a la de la semana pasada en todos los pesos.

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