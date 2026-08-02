76 jóvenes salmantinos serán agricultores y ganaderos gracias a una ayuda de más de seis millones de euros de la Junta

La provincia de Salamanca contará con 76 nuevos agricultores y ganaderos gracias a la resolución de las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León para favorecer el relevo generacional en el campo. Además, 16 explotaciones recibirán financiación para desarrollar planes de mejora, lo que sitúa en 92 el número total de expedientes resueltos en la provincia.

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En conjunto, Salamanca recibirá 6.052.223,39 euros en ayudas públicas, que permitirán movilizar una inversión de 7.310.824,04 euros, según la resolución aprobada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

En lo que respecta a la incorporación de jóvenes, la provincia registra 76 beneficiarios, con unos gastos de instalación que ascienden a 5.916.844,92 euros. La Junta financiará estas incorporaciones con 5.168.916,75 euros, una cifra que cubre buena parte de la inversión necesaria para poner en marcha las nuevas explotaciones.

A estas ayudas se suman las destinadas a la modernización de explotaciones ya existentes. En Salamanca se han aprobado 16 planes de mejora, que movilizarán una inversión de 1.393.979,12 euros y contarán con una subvención pública de 883.306,64 euros.

Con estas cifras, Salamanca se sitúa entre las provincias con mayor volumen de ayudas concedidas. Solo Valladolid (8,8 millones de euros), Zamora (7,82 millones) y León (6,57 millones) reciben una cuantía superior, mientras que la provincia salmantina supera los seis millones de euros en subvenciones y ocupa la cuarta posición en el conjunto de Castilla y León.

La resolución forma parte de la convocatoria de ayudas de 2025, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyó el 31 de octubre del pasado año. Aunque inicialmente estaba dotada con 100 millones de euros, la Junta amplió el presupuesto hasta los 115 millones con el objetivo de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

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En esta primera resolución se han concedido 48,13 millones de euros para facilitar la incorporación de 598 jóvenes agricultores y ganaderos y financiar 181 planes de mejora en toda la comunidad autónoma. Según la Junta, con estas resoluciones ya se ha dado respuesta a más de dos tercios de las solicitudes presentadas para la incorporación de jóvenes, mientras que el resto de expedientes se resolverá en los próximos meses.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha señalado que el relevo generacional constituye una prioridad estratégica para garantizar el futuro del sector agrario y mantener la actividad económica en el medio rural. Asimismo, ha defendido que estas ayudas no solo facilitan la incorporación de nuevos profesionales, sino que también favorecen la modernización de las explotaciones para hacerlas más competitivas y eficientes.