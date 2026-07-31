Nuevo foco de Newcastle en Salamanca: detectan un brote en una granja de Paradinas de San Juan

La enfermedad de Newcastle sigue extendiéndose por Castilla y León y ya suma un segundo foco en la provincia de Salamanca. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó este viernes un nuevo brote en una explotación avícola situada en el término municipal de Paradinas de San Juan, lo que eleva a dos los casos detectados en la provincia, tras el anterior de Rágama.

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La explotación de Paradinas de San Juan cuenta con 10.600 gallinas ponedoras y, según la información proporcionada por el Ministerio, habían sido vacunadas con cuatro dosis frente a la enfermedad.

Al situarse geográficamente cerca de Rágama, se tiene la hipótesis de una posible relación entre ambos casos.

Con este nuevo positivo, Castilla y León alcanza ya los 26 focos de la enfermedad de Newcastle repartidos por seis provincias. Valladolid continúa siendo la más afectada, mientras que Segovia suma cuatro brotes y Salamanca ya registra dos, además de los detectados en Zamora y Ávila.