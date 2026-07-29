ASAJA Salamanca alerta de la crisis del vacuno de carne por la caída de precios y la entrada de importaciones

La Sectorial de Bovino de ASAJA Salamanca ha denunciado la complicada situación que atraviesa el sector del vacuno de carne, marcado por una fuerte caída de los precios en origen y el aumento de las importaciones.

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Los ganaderos señalan que la entrada de carne procedente de terceros países está generando una competencia desleal, mientras reclaman a las administraciones medidas para proteger a los productores españoles y activar las cláusulas de salvaguarda previstas por la normativa.

ASAJA Salamanca también ha mostrado su preocupación por el funcionamiento de la Lonja Agropecuaria Provincial y ha pedido mayor transparencia para que los precios reflejen la realidad del mercado.

Además, la organización ha abordado la situación sanitaria de la cabaña ganadera, especialmente las enfermedades emergentes y la tuberculosis bovina, y trasladará propuestas para modificar el programa nacional de control de esta enfermedad.