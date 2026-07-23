La Junta de Castilla y León fija nuevos cupos y controles para garantizar la caza sostenible de aves migratorias

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha presentado ante la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente la nueva Orden que establece medidas de protección para las especies cinegéticas. Elaborada en colaboración con la Federación de Caza de Castilla y León y los colectivos representados en este órgano de participación, la norma responde a las exigencias de la Comisión Europea para garantizar una actividad sostenible y evitar prohibiciones en especies clave.

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Para la temporada 2026-2027, la caza de la codorniz se limitará estrictamente al periodo de media veda, del 15 de agosto al 20 de septiembre de 2026, únicamente martes, jueves, sábados y domingos, con un máximo de 20 capturas diarias por cazador. Con el fin de remitir los datos a Bruselas antes del 15 de octubre, los cotos deberán controlar las capturas mediante fichas diarias o la plataforma digital CAPTURCYL.

En cuanto a la tórtola, se autoriza su caza en 682 cotos de la comunidad bajo la condición de notificar las capturas y no superar las 6 piezas diarias por cazador, asegurando así no rebasar el tope autonómico de 15.309 ejemplares.