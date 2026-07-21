La Junta lanza ayudas para mejorar la competencia y la capacidad industrial agroalimentaria

La Junta de Castilla y León, dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2028 (PEIACYL), ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la competitividad industrial por valor de 4 millones de euros y asegurar un valor añadido en el sector primario pudiéndose traducir en empleo, dinamismo comercial y una oportunidad de desarrollo de los pueblos.

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Con esta línea de ayudas se quiere favorecer y reforzar la competitividad de las empresas, así como mejorar su posicionamiento en los mercados y adaptarse a las nuevas exigencias de calidad, seguridad alimentaria e internacionalización. Asimismo, estas ayudas también contemplan la posibilidad de sufragar gastos derivados de pólizas de seguros que cubran daños en establecimientos industriales.

La ayuda, de naturaleza directa, se concederá bajo el régimen de mínimis, estableciéndose un porcentaje de subvención del 70 % sobre los gastos aceptados y debidamente justificados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con una cuantía máxima de 105.000 euros por empresa solicitante.