Buenas perspectivas de calidad para la campaña de la patata en Castilla y León

Arranca oficialmente la campaña de la patata ha comenzado oficialmente en Castilla y León. Las primeras recolecciones se han percibido en la zona sur de la provincia de Valladolid, concretamente en municipios como Carpio, Fuente el Sol y Fresno el Viejo. Así, la campaña, que presenta buenas expectativas tanto en cantidad como en calidad, se extenderá al conjunto de las principales zonas productoras de la comunidad durante las próximas semanas, tal y como ha recogido la agencia Ical.

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Salamanca, que se encuentra entre las provincias que ha presentado un pequeño retraso en el arranque de la cosecha, concentrará junto con Valladolid la mayor parte de la producción regional, al ser de las que más superficie dedicaron al cultivo de la patata.

En total, Castilla y León contará este año con alrededor de 17.500 hectáreas sembradas, una cifra inferior a la de la campaña anterior, cuando se alcanzaron las 19.400 hectáreas. Esta reducción de unas 2.000 hectáreas podría influir en la oferta disponible durante la comercialización, según ha augurado UPA Castilla y León.

Con motivo del comienzo de la recolección, esta organización ha demandado que los agricultores perciban precios justos por su producción. Además, señalaron que los productores tuvieron que hacer frente a elevados costes de producción, avisando además de que se vigilará el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe expresamente que los agricultores vendan por debajo de sus costes de producción.