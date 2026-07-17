La Hermandad del Silencio estudia el origen de unas rozaduras aparecidas en su Virgen

La Hermandad del Silencio de Salamanca ha informado, a través de sus redes sociales, de la aparición de unas rozaduras en uno de los brazos de la imagen de Nuestra Señora del Silencio. El hallazgo se produjo el pasado 13 de julio, mientras varios miembros de la Junta de Gobierno realizaban labores relacionadas con el paso de la Virgen.

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Según explica la corporación, por el momento se desconoce cuándo y cómo pudieron producirse estas erosiones, ya que no existe constancia de ningún incidente que permita determinar con certeza su origen.

Tras detectar el desperfecto, la Junta de Gobierno se puso en contacto de forma inmediata con el Taller de Orejudo, autor de la imagen, para que evalúe el estado de la talla y determine la intervención más adecuada con el objetivo de garantizar su correcta conservación.

Asimismo, la hermandad ha comunicado lo sucedido a la Delegación Diocesana de Patrimonio, Arte y Cultura de la Diócesis de Salamanca, de la que espera recibir el correspondiente asesoramiento técnico antes de llevar a cabo cualquier actuación.

Desde la Junta de Gobierno han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los hermanos y devotos, asegurando que se han adoptado todas las medidas necesarias para preservar el patrimonio artístico y devocional de la corporación.

La Hermandad del Silencio también ha señalado que informará de cualquier novedad relacionada con este asunto conforme avance la valoración de la imagen.