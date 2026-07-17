Ascienden a 19 los fallecimientos por el exceso de calor en Salamanca durante el mes de julio

Desde el comienzo de la temporada veraniega, las altas temperaturas se están abriendo paso en la provincia salmantina.
Tanto es así que, desde el pasado 9 de julio hasta este viernes, ya son 14 los fallecimientos registrados atribuibles al calor en Salamanca, tal y como se descubre en sistema Momo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria).
Así, estas cifras, presentadas únicamente en ocho jornadas, se unen a los fallecimientos anteriores para sumar 19 personas que han perdido la vida a lo largo del mes de julio en la provincia del Tormes.
La temporada estival completa, por lo tanto, se ha cobrado ya 36 vidas desde el pasado 21 de junio. En concreto, las personas fallecidas han sido 13 hombres y 23 mujeres, todos mayores de 65 años de edad.