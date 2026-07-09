Cuatro personas mueren esta semana en Salamanca por el exceso de calor

Las altas temperaturas reinantes durante estos últimos días siguen cobrándose vidas en Salamanca.

Publicidad Publicidad

Desde este lunes, 6 de julio, el sistema Momo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria) ha detectado cuatro muertes atribuibles a las temperaturas en Salamanca. Son tres mujeres y un hombre, todos ellos mayores de 65 años.

Estas cuatro muertes hacen que la suma de fallecimientos atribuibles al calor en Salamanca desde el 1 de junio llegue ya hasta las 22 personas, ocho hombres y catorce mujeres, todos ellos mayores de 65 años.