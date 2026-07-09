Cuatro personas mueren esta semana en Salamanca por el exceso de calor

Las altas temperaturas reinantes durante estos últimos días siguen cobrándose vidas en Salamanca.
Desde este lunes, 6 de julio, el sistema Momo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria) ha detectado cuatro muertes atribuibles a las temperaturas en Salamanca. Son tres mujeres y un hombre, todos ellos mayores de 65 años.
Estas cuatro muertes hacen que la suma de fallecimientos atribuibles al calor en Salamanca desde el 1 de junio llegue ya hasta las 22 personas, ocho hombres y catorce mujeres, todos ellos mayores de 65 años.
Cabe destacar que el sistema Momo es una herramienta del Instituto de Salud Carlos III diseñada para identificar diariamente si el número de muertes en España supera las cifras esperadas.