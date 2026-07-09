Sanidad invierte un millón de euros para mejorar el sistema JIMENA

La Consejería de Sanidad anuncia la aprobación de un gasto de 1.016.400 euros para mejorar el sistema de historia clínica electrónica JIMENA.
Esta cuantía ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este jueves para dar acceso a las residencias sociosanitarias, los centros penitenciarios y al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
De esta forma, lo que se pretende es integrar las herramientas y la información clínica de atención primaria y atención hospitalaria.
El proyecto forma parte del Objetivo 3 de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.