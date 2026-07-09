Muere Bonnie Tayler, la artista que hizo que la Plaza Mayor de Salamanca vibrara con sus grandes éxitos

La cantante británica Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años debido a los problemas derivados de una cirugía intestinal. Así lo ha confirmado la BBC este jueves tras publicar la familia un mensaje publicado en la web oficial de la cantante en el que aseguraban que “La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

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Cabe recordar que la artista dejó una huella importante en Salamanca hace dos años cuando llenó la Plaza Mayor de fans dispuestos a disfrutar con sus mejores éxitos. El concierto no solo colgó el lleno total, sino que hizo vibrar a los salmantinos por su música y por la simpatía de la cantante.

Un concierto en el que se mostró feliz por estar en Salamanca arrancando el concierto con "Have yo ever seen the rain", una de sus canciones fetiches.

En una entrevista concedida a Salamanca24Horas, la artista aseguraba que le encantaba venir a España y se mostraba emocionada porque el concierto le permitía cantar junto a un monumento.