Una veintena de jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes exponen sus TFM en el DA2

Una veintena de jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca han congregado sus Trabajos Fin de Máster para exponerlos en el DA2.

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Son obras realizadas por la sexta promoción del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas que visibiliza el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes y da a conocer sus trabajos al público.

Mediante el empleo de distintas técnicas, lenguajes y soportes, las obras abordan una diversidad de temas que reflejan los desafíos de nuestro tiempo: la identidad, el territorio, el cuerpo, la tecnología, la memoria o la ecología.

La exposición se podrá visitar hasta el 18 de octubre en la Sala 8 del museo.