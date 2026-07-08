Huyen tras robar en un chalet de Valdelagua

A las 23:00 horas de este miércoles, la Guardia Civil de Santa Marta ha recibido el aviso de un robo cometido en uno de los chalets ubicados en la urbanización de Valdelagua, concretamente en la calle Mirlo.

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Así, a la llegada de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local tras recibir el aviso mediante un sistema de seguridad privada, el domicilio se encontraba desordenado y con varios objetos revueltos.