Dos coches colisionan lateralmente en la rotonda de Vetones y Vacceos

Un accidente de tráfico ha movilizado en la tarde de este miércoles a varios efectivos de la Policía Local hasta la rotonda de Vetones y Vacceos.
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Testigos presenciales han relatado a este medio que se trataría de una colisión lateral en la que se habrían visto implicados dos coches.
Producto de la fuerza del impacto, uno de los turismos ha girado sobre sí mismo.
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El suceso no se ha cobrado heridos y no se ha requerido asistencia para ninguno de los ocupantes.