La Policía Local le hizo el test de alcoholemia tras recibir el aviso por el accidente y el resultado fue positivo; se han identificado a otros dos conductores con positivos en alcohol y drogas

Un conductor ebrio ha impactado contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el paseo del Rollo.

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La Policía Local de Salamanca recibió el aviso por el accidente sobre las seis y media de la mañana de este domingo 31 de mayo. Los agentes se pusieron en marcha y cuando llegaron al lugar del siniestro sometieron al conductor del vehículo que había causado los desperfectos a un test de alcoholemia que resultó positivo.

El accidente, sin embargo, no dejó personas heridas.

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Durante este fin de semana, la policía ha identificado a cinco conductores que manejaban diferentes vehículos bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

En diferentes controles rutinarios durante la madrugada de este domingo se ha identificado a un vehículo cuyo conductor dio positivo en drogas a las 01:31 horas en el paseo de Canalejas; otro conductor dio positivo en alcohol y drogas a las 02:57 horas en la calle María Auxiliadora; el tercer vehículo implicado es el del accidente en el paseo del Rollo.

Durante la madrugada del sábado otros dos condutores se vieron implicados en dos accidentes de tráfico, arrojando ambos conductores resultados positivos en drogas y alcohol.