Dos accidentes en pocas horas: un herido y conductores positivos en alcohol y drogas

El primero ocurrió a las 00:26 horas en la Gran Vía, en la rotonda de Plaza España, donde un turismo chocó con un patinete eléctrico. Como consecuencia del impacto, un hombre de 40 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital. Tras las pruebas realizadas por la Policía, el conductor del turismo dio positivo en drogas.