Dos accidentes en pocas horas: un herido y conductores positivos en alcohol y drogas

La madrugada de este sábado dejó dos accidentes de tráfico en la ciudad.
El primero ocurrió a las 00:26 horas en la Gran Vía, en la rotonda de Plaza España, donde un turismo chocó con un patinete eléctrico. Como consecuencia del impacto, un hombre de 40 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital. Tras las pruebas realizadas por la Policía, el conductor del turismo dio positivo en drogas.
El segundo se registró en la calle Rosario y estuvo protagonizado por dos turismos. Uno de los conductores implicados dio un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.