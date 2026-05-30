Un incendio en una cocina obliga a cortar la calle Imperial y moviliza a varios servicios de emergencia

Un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Imperial provocó este sábado una importante movilización de los servicios de emergencia y obligó al corte temporal de la vía para facilitar las labores de intervención.
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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y tres dotaciones de bomberos, que trabajaron de forma coordinada para extinguir las llamas y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.
Como medida preventiva, la calle permaneció cerrada al tráfico durante el operativo.
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