Declarado un incendio en las inmediaciones del puente de la Ronda Sur, en Aldeatejada

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han sido alertados en la tarde de este viernes, alrededor de las 19:15 horas, de un incendio originado en las inmediaciones del puente de la Ronda Sur, en Aldeatejada. Una llamativa columna de humo, visible desde varios puntos, habría disparado las alarmas.

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Incendio Puente Aldeatejada

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, y como se aprecia en las imágenes, el fuego se habría originado en una zona de vegetación seca, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su posible causa la cual, se encuentra bajo investigación.

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