Una mujer herida en el choque de una moto y un coche en la avenida de Comuneros

Una ambulancia, así como agentes de la Policía Local de Salamanca, se han movilizado en la tarde de este viernes en la avenida de Comuneros, a la altura del número 109, con motivo de un accidente de tráfico.

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El suceso, un choque entre una moto y un coche, se ha cobrado una mujer herida cuya edad, por el momento, no ha trascendido.

Fuentes oficiales han referido que producto del golpe, ocurrido alrededor de las 17:33 horas, la motorista presentaba lesiones en un brazo sin que, eso sí, se haya especificado el alcance de las mismas.