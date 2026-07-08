Educación convoca una prueba extraordinaria para el acceso a los ciclos superiores de Formación Profesional

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha anunciado una convocatoria extraordinaria de pruebas para acceder a ciclos superiores de Formación Profesional.

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Las pruebas tendrán lugar el próximo 23 de julio, con la idea de ampliar las posibilidades de acceso a estas enseñanzas a quienes no cuentan con la titulación académica exigida por la vía ordinaria, además de para responder al elevado interés que despiertan este tipo de estudios.

Según ha informado la Consejería a través de una nota de prensa, la decisión ha sido adoptada al comprobar que, una vez finalizado el proceso ordinario de acceso, existe un número “significativo de plazas disponibles en distintos ciclos de grada superior”.

Por este motivo, Educación ha decidido promover esta nueva convocatoria para que un número mayor de aspirantes puedan optar a una formación que siempre cuenta con una alta inserción laboral.

Además, han aprovechado la información para destacar que las pruebas realizadas para acceder al próximo curso se ajustaban a la legislación vigente.

¿Quién puede presentarse al examen? Educación ha precisado que para esta convocatoria podrán presentarse personas que nacieron en 2007 o en años anteriores y que no dispongan de una de las titulaciones que permiten el acceso directo a los ciclos de grado superior, tales como Bachillerato o una FP de grado medio.

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